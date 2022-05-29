Псков, , 00:35 — REGNUM В Псковской области проводили в последний путь еще троих военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил 29 мая губернатор региона Михаил Ведерников.

Скорбь © Наталья Диева

Свои жизни во имя мира в Донбассе и безопасности России отдали:

старший сержант Михаил Корцов; сержант Евгений Сидоренков; младший сержант Роман Макаров.

«Мы в вечном долгу перед теми, кто отдал жизнь за будущее и безопасность нашей страны», — написал губернатор в своем Telegram-канале. Ведерников выразил искренние соболезнования родным и близким погибших солдат и пообещал оказать помощь их семьям.

Ранее с начала спецоперации глава региона сообщил о гибели в ходе спецоперации на Украине 34 военнослужащих, родившихся в Псковской области или служивших в Псковском гарнизоне.

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