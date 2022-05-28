Псков, 29 мая, 2022, 00:35 — ИА Регнум. В Псковской области проводили в последний путь еще троих военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил 29 мая губернатор региона Михаил Ведерников.

Наталья Диева Скорбь

Свои жизни во имя мира в Донбассе и безопасности России отдали:

старший сержант Михаил Корцов; сержант Евгений Сидоренков; младший сержант Роман Макаров.

«Мы в вечном долгу перед теми, кто отдал жизнь за будущее и безопасность нашей страны», — написал губернатор в своем Telegram-канале. Ведерников выразил искренние соболезнования родным и близким погибших солдат и пообещал оказать помощь их семьям.

Ранее глава региона сообщил о гибели в ходе спецоперации на Украине 34 военнослужащих, родившихся и живших в Псковской области.