29 мая 2022 | Время чтения 2 мин

Денис Абрамов, , 15:12 — REGNUM В Северной Осетии расположена крупнейшая в России плантация спаржи. На 55 гектарах выращивают 15 сортов растения, в том числе зелёную, белую и фиолетовую спаржу.

Сбор урожая спаржи в Северной Осетии Денис Абрамов © ИА REGNUM

Спаржу, или аспарагус, люди культивировали ещё в древние времена. Растение обладает множеством полезных свойств: укрепляет иммунитет и очищает организм. Однако для России спаржа остаётся растением экзотическим, немногие знают, как же правильно её выращивать.

В сезон сбора урожая на плантации трудится 400 человек Денис Абрамов © ИА REGNUM

Сбор урожая спаржи Денис Абрамов © ИА REGNUM

Сбор урожая спаржи Денис Абрамов © ИА REGNUM

В России спаржа выращивается в небольших хозяйствах (от двух до восьми гектаров) в Московской и Воронежской областях. Этого недостаточно, чтобы обеспечить потребности страны.

Плантация спаржи появилась в Северной Осетии несколько лет назад Денис Абрамов © ИА REGNUM

На 55 гектарах выращивают 15 сортов спаржи Денис Абрамов © ИА REGNUM

Грядки со спаржей занимают площадь 250 кв. км Денис Абрамов © ИА REGNUM

«Долина спаржи» — молодое и высоко-технологичное хозяйство, расположенное в Пригородном районе Северной Осетии. Ежегодно здесь собирается и отправляется к потребителям порядка 140 тонн свежей спаржи. Продукция поставляется в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Владикавказ, Нижний Новгород и многие другие города центральной России.

Сбор урожая спаржи Денис Абрамов © ИА REGNUM

Зелёная спаржа Денис Абрамов © ИА REGNUM

Сбор урожая спаржи Денис Абрамов © ИА REGNUM

Сбор урожая спаржи Денис Абрамов © ИА REGNUM

В период сбора урожая на предприятии трудится более 400 человек. Бригады выходят в поле в четыре утра и работают до позднего вечера. Параллельно работает цех по сортировке, охлаждению и упаковке готовой продукции.

Сбор урожая спаржи Денис Абрамов © ИА REGNUM

Ежегодно на плантации собирается порядка 140 тонн спаржи Денис Абрамов © ИА REGNUM

В основном спаржу в российские магазины завозят из Южной Америки — практически круглый год. Хранится она дольше, потому что обрабатывается химически.

Спаржа Денис Абрамов © ИА REGNUM

Сбор урожая спаржи Денис Абрамов © ИА REGNUM

Спаржа из Осетии ничем специально не обрабатывается, регулярно сдается в лабораторию для проверки на наличие вредных веществ, на каждую партию есть сертификат качества.

Взвешивание Денис Абрамов © ИА REGNUM

Взвешивание Денис Абрамов © ИА REGNUM

Урожай спаржи Денис Абрамов © ИА REGNUM

Один из учредителей ООО «Долина спаржи» Валерий Ревазов недоумевает, почему спаржа не включена в перечень господдержки, ведь при субсидировании можно увеличить производство в два раза и значительно снизить конечную стоимость продукта.

Перед фасовкой спаржа тщательно промывается Денис Абрамов © ИА REGNUM

Промывка спаржи Денис Абрамов © ИА REGNUM Шоковое водяное охлаждение спаржи Денис Абрамов © ИА REGNUM

Промывка спаржи Денис Абрамов © ИА REGNUM

Сортировочный цех Денис Абрамов © ИА REGNUM

Шоковое водяное охлаждение спаржи Денис Абрамов © ИА REGNUM

Шоковое водяное охлаждение спаржи Денис Абрамов © ИА REGNUM

«Год назад мы не смогли взять трактор в лизинг, получить кредит в Россельхозбанке, при этом аргументированно объяснить причины отказа нам не смогли. Необходимо перестать считать спаржу продуктом для богатых, ведь при правильном и разумном подходе этот вкусный и полезный овощ будет доступен абсолютно всем», — отметил Ревазов. Такое мнение разделяют все производители спаржи в России.

Фасовка Денис Абрамов © ИА REGNUM

Фасовка Денис Абрамов © ИА REGNUM

Готовая продукция Денис Абрамов © ИА REGNUM

Благодаря усилиям главного агронома хозяйства Ларисы Козаевой в питомнике удалось получить впервые в России посевной материал фиолетовой спаржи. Также питомник служит экспериментальной площадкой для выращивания брюссельской капусты, брокколи, помидоров и огурцов.