Париж, 29 мая, 2022, 00:26 — ИА Регнум. Как минимум семь сотрудников полиции пострадали в результате столкновений с болельщиками перед финальным матчем Лиги чемпионов УЕФА между «Ливерпулем» и «Реалом». Об этом 28 мая сообщил L’Equipe.

Полиция Франции. twitter @prefpolice

Болельщики «Ливерпуля» пытались проникнуть на стадион «Стад де Франс» без билета, чтобы их остановить, сотрудники полиции применили слезоточивый газ. Игра должна была начаться в 22:00 мск, но из-за беспорядков начало матча несколько раз переносили.

В итоге старт матча состоялся на 37 минут позже. В ходе беспорядков вне пределов стадиона пострадали семь сотрудников полиции. Также сообщается, что из-за применения силовиками спецсредств пострадали несколько человек, в том числе дети.

Причиной беспорядков называют проблемы с организацией, из-за которых перед входом в стадион возникли большие очереди.