Довер, США, 29 мая 2022, 00:16 — REGNUM Президент США Джо Байден призвал американских студентов не терять веру в Америку и идти на государственную службу, сообщает 28 мая New York Post.
С таким заявлением глава Белого дома выступил перед учащимися Университета штата Делавэр.
Сам Байден окончил этот университет еще в 1965 году, когда, по его словам, обучение стоило всего $300 в год. Он выступал там на выпускных церемониях в течение всей своей политической карьеры, включая в 1978, 1987, 2004 и 2014 годы.