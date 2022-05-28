Довер, США, 29 мая, 2022, 00:16 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден призвал американских студентов не терять веру в Америку и идти на государственную службу, сообщает 28 мая New York Post.

Gage Skidmore Джо Байден

С таким заявлением глава Белого дома выступил перед учащимися Университета штата Делавэр.

«Нам нужно, чтобы вы все принимали участие в общественной жизни и жизни этой страны», — отметил Байден на церемонии перед выпускниками учебного заведения.

«Сегодня я надеюсь, что вы усвоите от меня один посыл: сейчас не время оставаться в стороне. Это не преувеличение. Я говорю от всего сердца», — добавил он.

Сам Байден окончил этот университет еще в 1965 году, когда, по его словам, обучение стоило всего $300 в год. Он выступал там на выпускных церемониях в течение всей своей политической карьеры, включая в 1978, 1987, 2004 и 2014 годы.