Дамаск, , 23:55 — REGNUM В Сирии за сутки террористы пять раз совершили обстрелы на территории идлибской зоны деэскалации. Об этом заявил журналистам замруководителя Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлёв.

Сирия

Обстрелы велись со стороны одной из террористических группировок. Один человек был ранен. Им оказался сирийский военнослужащий.

Как сообщало ИА REGNUM, также Сирию обстреливает Турция. Ранее она обстреляла посёлок Заркан, расположенный на севере провинции Хасеке. Всего было выпущено не менее 320 снарядов.

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