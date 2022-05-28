Тегеран, , 23:32 — REGNUM Экипажи двух задержанных Ираном греческих танкеров находятся в безопасности. Об этом пишут СМИ.

Персидский залив Hégésippe Cormier

Издания ссылаются на официального представителя МИД страны Саида Хатибзаде. По словам чиновника, члены экипажей здоровы. Также известно, что они не подвергались аресту.

Как сообщало ИА REGNUM танкеры были задержаны в Персидском заливе Корпусом стражей иранской революции. Этот шаг стал ответом на задержание Грецией иранского танкера с нефтью. Позднее власти Греции объявили о передаче нефти Ирана властям США.