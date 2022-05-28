Донецк, , 23:32 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) из БМ-21 «Град». Об этом 28 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 23:10 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено 15 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 28 мая в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики обстреляли населенные пункты Доломитное, Ясиноватая и Минеральное.