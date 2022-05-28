Баку, 28 мая, 2022, 23:24 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и представители делегации во главе с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром провели переговоры в Баку. Об этом 28 мая сообщает Anadolu Ajansı.

Polish Senate Ильхам Алиев

По данным журналистов, участники заседания обсудили сотрудничество двух стран в военной сфере, а также развитие отношений в других областях.

Отмечается, что министр обороны Турции также передал Ильхаму Алиеву поздравления по случаю 28 Мая — Дня независимости.

Как передавало ИА REGNUM, 28 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Фестивале авиации, космонавтики и технологий «TEKNOFEST-Азербайджан» в Баку заявил, что прочным фундаментом дружбы Турции и Азербайджана является «многовековая историческая общность».