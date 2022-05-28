Грозный, , 23:20 — REGNUM Новая группа бойцов из Чеченской республики выдвинулась из Грозного для участия в специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом 28 мая сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров © страница Рамзана Кадырова во ВКонтакте. vk.com/ramzan

Новый прилив сил важен в каждом деле, в том числе в спецоперации, уверен глава ЧР.

«Я горд, что каждую неделю из Грозного выдвигаются новые группы добровольцев, чтобы с оружием в руках поддержать наших бойцов», — отметил Кадыров.

По его словам, «воины добра собираются в Чеченской Республике со всех регионов нашей необъятной страны».

«У них нет корыстных целей. Не ради званий и орденов они отправляются в зону спецоперации. Они выбирают этот путь по зову сердца. Ради мира на земле, ради угнетенных фашистами людей, ради светлого будущего для новых поколений», — подчеркнул глава Чеченской республики.

Напомним, 28 мая Рамзан Кадыров сообщил о полном освобождении города Северодонецка в ЛНР силами чеченских бойцов, российской армии и Народной милиции ЛНР.

Читайте также: Кадыров заявил об освобождении Северодонецка