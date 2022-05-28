Москва, 28 мая, 2022, 23:06 — ИА Регнум. Правительство России утвердило правила субсидирования авиакомпаний, осуществляющих перевозки грузов. Документ размещён на портале правовой информации.

Sean MacEntee Авиаперевозки

Постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Оно касается субсидирования из федерального бюджета в 2022 году.

Выделяемые авиакомпаниям средства предусмотрены для возмещения операционных расходов в условиях санкционного давления, говорится в документе.