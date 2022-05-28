Париж, , 23:09 — REGNUM Слезоточивый газ применила полиция Парижа перед началом финального матча Лиги чемпионов УЕФА «Реал Мадрид» — «Ливерпуль».

Французская полиция (сс) Patrice CALATAYU

Как сообщает RT, полиция применила слезоточивый газ, чтобы успокоить фанатов «Ливерпуля», однако из-за действий блюстителей порядка пострадали в том числе дети.

Матч на стадионе «Стад де Франс» в Париже задержался в связи с опозданием болельщиков: часть фанатов смогла пройти на стадион в обход охраны, и тогда проходы были временно перекрыты.

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