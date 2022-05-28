Канны, Франция, , 22:49 — REGNUM Специальный приз жюри 75-го Каннского кинофестиваля получили итальянская лента «Восемь гор» и польская картина «Иа». Награды вручены режиссерам этих фильмов — Шарлотте Вандермерш и Ежи Сколимовски.

Набережная Круазет, Канны Werner Bayer

Как отмечает ТАСС, фильм режиссеров-братьев Дарденн из Бельгии «Тори и Локита» завоевал почетный приз Каннского кинофестиваля.

Приз за лучший сценарий получил швед Тарик Салех, написавший его к собственному фильму «Парень с небес».

Приз за лучшую мужскую роль вручен актеру из Южной Кореи Сон Кан-хо за главную роль в южнокорейской картине «Посредник» режиссера Хирокадзу Корээда. Приз за лучшую женскую роль получила иранская актриса Захра Амир Эбрахими, сыгравшая главную роль в картине «Священный паук» иранского режиссера Али Аббаси.

Читайте ранее в этом сюжете: Канны осудили за русский фильм. Сеть: «Антироссийский бойкот авторитарен»