Канны, Франция, 28 мая, 2022, 22:49 — ИА Регнум. Специальный приз жюри 75-го Каннского кинофестиваля получили итальянская лента «Восемь гор» и польская картина «Иа». Награды вручены режиссерам этих фильмов — Шарлотте Вандермерш и Ежи Сколимовски.

Werner Bayer Набережная Круазет, Канны

Как отмечает ТАСС, фильм режиссеров-братьев Дарденн из Бельгии «Тори и Локита» завоевал почетный приз Каннского кинофестиваля.

Приз за лучший сценарий получил швед Тарик Салех, написавший его к собственному фильму «Парень с небес».

Приз за лучшую мужскую роль вручен актеру из Южной Кореи Сон Кан-хо за главную роль в южнокорейской картине «Посредник» режиссера Хирокадзу Корээда. Приз за лучшую женскую роль получила иранская актриса Захра Амир Эбрахими, сыгравшая главную роль в картине «Священный паук» иранского режиссера Али Аббаси.