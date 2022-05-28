Луганск, , 22:39 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Первомайск в Луганской Народной Республике (ДНР). Об этом 28 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 21.35 с направления населенный пункт Горское по населенному пункту Первомайск с применением артиллерийского орудия 152 мм (четыре снаряда)», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 28 мая начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге заявил, что в ДНР и ЛНР обезвредили более 11 тыс. взрывоопасных предметов.