Донецк, , 22:33 — REGNUM В Донецкой Народной Республике отменена необходимость лицензирования работы, связанной с разгрузкой и погрузкой нефтепродуктов, а также с их транспортировкой, хранением и торговлей ими. Такое постановление подписал председатель Государственного комитета обороны республики Денис Пушилин.

Цистерны с нефтепродуктами Roy Luck

Документ размещён на официальном сайте Пушилина. Он был подписан 23 мая и тогда же вступил в силу.

Ранее деятельность, связанная с нефтепродуктами, подлежала в ДНР обязательному лицензированию.