Донецк, 28 мая, 2022, 22:33 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике отменена необходимость лицензирования работы, связанной с разгрузкой и погрузкой нефтепродуктов, а также с их транспортировкой, хранением и торговлей ими. Такое постановление подписал председатель Государственного комитета обороны республики Денис Пушилин.

Roy Luck Цистерны с нефтепродуктами

Документ размещён на официальном сайте Пушилина. Он был подписан 23 мая и тогда же вступил в силу.

Ранее деятельность, связанная с нефтепродуктами, подлежала в ДНР обязательному лицензированию.