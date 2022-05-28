Монако, , 22:30 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, мадридский «Реал» после финала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 предпримет вторую попытку подписания 22-летнего опорного полузащитника «Монако» и сборной Франции Орельена Тчуамени.

Футбольный клуб «Монако»

По информации источника, «сливочные» предложат «Монако» 80 миллионов евро за трансфер французского футболиста.

По итогам прошедшего сезона Орельен Тчуамени принял участие в 35-ти матчах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также футболист получил девять желтых и одну красную карточки.

На данный момент трансферная стоимость Тчуамени, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро. Соглашение футболиста с «монегасками» рассчитано до 30 июня 2024 года.