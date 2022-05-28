Монако, 28 мая 2022, 22:30 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, мадридский «Реал» после финала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 предпримет вторую попытку подписания 22-летнего опорного полузащитника «Монако» и сборной Франции Орельена Тчуамени.

Футбольный клуб «Монако»
Футбольный клуб «Монако»

По информации источника, «сливочные» предложат «Монако» 80 миллионов евро за трансфер французского футболиста.

По итогам прошедшего сезона Орельен Тчуамени принял участие в 35-ти матчах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также футболист получил девять желтых и одну красную карточки.

На данный момент трансферная стоимость Тчуамени, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро. Соглашение футболиста с «монегасками» рассчитано до 30 июня 2024 года.