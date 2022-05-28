Лондон, , 22:26 — REGNUM Руководство лондонского «Тоттенхэма» готово отпустить 26-летнего атакующего полузащитника сборной Аргентины Джованни Ло Чельсо в «Вильярреал», если поступит предложение в размере 20 миллионов евро. Об этом 28 мая сообщил журналист Фабрицио Романо.

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

В прошедшем сезоне Джованни Ло Чельсо, выступая за «Вильярреал» на правах аренды, принял участие в 22-х матчах за «желтую субмарину» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Севильи» и одной результативной передачей во встрече с «Алавесом».

Джованни Ло Чельсо выступает за «Тоттенхэм» с 1 июля 2020 года после перехода из «Бетиса» за 32 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость аргентинского полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 22 миллиона евро.