Лондон, 28 мая, 2022, 22:22 — ИА Регнум. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, лондонский «Тоттенхэм» объявил о переходе 33-летнего флангового нападающего миланского «Интера» и сборной Хорватии по футболу Ивана Перишича.

Антон Зайцев Иван Перишич

Перишич заключил со «шпорами» двухлетнее соглашение, рассчитанное до конца сезона 2023/24. По информации источника, в подписании Перишича был заинтересован лично главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Иван Перишич принял участие в 35-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился восемью забитыми мячами и семью результативными передачами. Также хорватский нападающий получил четыре желтые карточки.