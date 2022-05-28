Степанакерт, , 22:21 — REGNUM В столице Нагорного Карабаха Степанакерте 28 мая прошла акция протеста. В ней приняли участие порядка тысячи местных жителей.

Вид из Шуши на Степанакерт © ИА REGNUM

В городе состоялись шествие и митинг. Участники акции выразили несогласие с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и с его политикой относительно Нагорного Карабаха. Также они ыразили негодование действиями и заявлениями руководства Азербайджана и Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, также 28 мая в Ереване прошёл очередной митинг за отставку Пашиняна.

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