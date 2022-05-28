Степанакерт, 28 мая, 2022, 22:21 — ИА Регнум. В столице Нагорного Карабаха Степанакерте 28 мая прошла акция протеста. В ней приняли участие порядка тысячи местных жителей.

ИА REGNUM Вид из Шуши на Степанакерт

В городе состоялись шествие и митинг. Участники акции выразили несогласие с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и с его политикой относительно Нагорного Карабаха. Также они выразили негодование действиями и заявлениями руководства Азербайджана и Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, также 28 мая в Ереване прошёл очередной митинг за отставку Пашиняна.