Донецк, 28 мая, 2022, 22:21 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Петровский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 28 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21:40 — населенный пункт Новомихайловка — город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 28 мая начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге сообщил, что из России на Украину доставлено более 23,5 тыс. тонн гуманитарных грузов.