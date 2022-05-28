28 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили статью в американском новостном агентстве, в которой утверждается, что действия президента России смогли укрепить позиции российской национальной валюты.

Светлана Рыбина, , 22:58 — REGNUM Материал американского агентства CBS News, которое признало, что решение президента России Владимира Путина продавать газ в Европу за рубли привело к существенному укреплению российской валюты, стал поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 28 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Путин и экономика Иван Шилов © ИА REGNUM

«Рубль становится настоящей мировой валютой!» — считает Анатолий Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что со временем всё больше экспертов во всём мире начнёт признавать правильность действий руководства Российской Федерации, а также ошибочность решений, принимаемых властями западных стран.

«Что, испугались? То ли еще будет! Весь мир наконец-то увидел, какие на Западе воры. Наконец-то весь мир понял, что пора прекращать иметь дело с Америкой, Великобританией и Евросоюзом. Невозможно больше терпеть вашу беспринципность», — указывает Татьяна К.

Некоторые комментаторы отмечают, что США уже множество раз предрекали крушение российской экономики, но всех их прогнозы в конечном итоге оказались полностью перечёркнуты.

«Вот вам и «страна-бензоколонка». Всех в рог загнули только энергоресурсами. Про остальное можно и не говорить», — отметил Иван Г.

Часть людей полагает, что Запад продолжит обвинять Россию во всех своих бедах, неся колоссальные потери в экономической сфере, а наша страна в этом время будет подниматься благосостояние российского народа, невзирая на мнение окружающих.

«Снова Россия виновата, что доллар падает (что весьма неплохо). Придём в конце концов к тому, что рубль победит. Российский купец будет идти по улице западного города, и будет понятно, что именно — хозяин», — предрекает Константин Н.

Условия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Рубль значительно вырос по отношению к доллару и евро. Если считать с начала года, то аж на 11%. Надеюсь, что этот его рост не остановится, а пока его уже признают лучшей мировой валютой в 2022 году. Такими темпами в Россию снова потянутся открывать швейцарские рестораны, как при золотом рубле», — надеется Евгения О.

Ряд пользователей указывает на то, что не столько важен курс рубля, сколько общее экономическое состояние Российской Федерации, а также покупательская способность народа России.

«Как по мне, неважно, какой там курс у рубля. Куда важнее, чтобы товары для населения были в приемлемом ценовом диапазоне. Чтобы не только еда была доступна, но и автомобили, квартиры, частные дома. Чтобы можно было съездить в отпуск, посмотреть Россию и не остаться при этом с пустыми карманами. Вот в этом направлении всё должно развиваться», — поделилась своим мнением Евгения О.

Нашлись и те, кто отмечают, что нет ничего важнее в этой ситуации, чем экономическая независимость и, как следствие, безопасность России.

«Крепкий рубль нужен, чтобы российская экономика была крепкой. Чтобы её не штормило от всевозможных западных санкций. Важно, чтобы иностранные товары, аналоги которых в России отсутствуют, были дешёвыми для российских граждан. Без этого никак сейчас. Либо нас сомнут, либо мы выстоим и победим», — написал Евгений Р.

Напомним, 28 мая американское агентство CBS News опубликовало материал, согласно которому решение президента России Владимира Путина продавать газ в Европу за рубли привело к существенному укреплению российской валюты.