Москва, 28 мая, 2022, 22:16 — ИА Регнум. Более 11 тыс. взрывоопасных предметов обезвредили в Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Об этом 28 мая заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

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«Отряды разминирования Вооруженных сил РФ и МЧС РФ выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской Народных Республик от взрывоопасных предметов, — сказал Мизинцев. — … Обнаружено и обезврежено 11 311 взрывоопасных предметов, из них за сутки — 352».

По его словам, российские саперы всего проверили 2 328,1 га, 35 зданий, один мост и 9,64 км дорог.

Как передавало ИА REGNUM, 28 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российскими средствами ПВО сбит украинский вертолет Ми-8 в районе н. п. Орехово Запорожской области.