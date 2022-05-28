Париж, , 22:15 — REGNUM Как сообщает телеканал «Матч ТВ», матч финала Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2021/22 «Ливерпуль» — «Реал» был отложен на пятнадцать минут из-за попадания автобуса английской команды в пробку.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Изначально стартовый свисток должен был прозвучать в 22:00 по московскому времени. Встреча пройдет в Сен-Ден на стадионе «Стад де Франс». На матч назначена французская бригада арбитров во главе с Клеманом Турпеном. Ассистенты главного судьи — Николя Дано и Сириль Грингор.

Стартовые составы команд:

«Ливерпуль»: Алиссон Беккер, Ибраима Конате, Трент Александер-Арнольд, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Тьяго Алькантара, Джордан Хендерсон, Фабиньо, Садио Мане, Луис Диас, Мохаммед Салах.

«Реал»: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Ферлан Менди, Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Карим Бензема, Винисиус Жуниор.