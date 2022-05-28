Москва, , 22:19 — REGNUM За последние сутки на «горячую линию» Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, а также в органы власти РФ и общественные организации поступило 89 обращений от украинских и иностранных граждан с просьбами об эвакуации их с территорий, подконтрольных киевскому режиму. Об этом 28 мая сообщили в Министерстве обороны России.

Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое Александр Полегенько © ИА REGNUM

Обратившиеся просят вывезти их на территорию России, Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.

«Всего в базе данных 2 756 996 таких обращений из 2 137 населенных пунктов Украины», — просуммировали в российском оборонном ведомстве.

За прошедшие сутки из опасных районов республик Донбасса и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 20 206 человек, в том числе 2 672 ребенка.

Всего с начала специальной военной операции эвакуирован 1 522 261 человек, из которых 250 130 детей. Государственную границу Российской Федерации пересекли 214 785 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе за прошедшие сутки — 3493 единицы