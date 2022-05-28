Лондон, , 22:11 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель рассчитывает на 22-летнего центрального полузащитника сборной Англии Конора Галлахера в следующем сезоне.

В завершившемся сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Конор Галлахер, выступая за «Кристал Пэлас» на правах аренды, принял участие в 34-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Также английский полузащитник получил десять желтых карточек.

Текущее соглашение Галлахера с «пенсионерами» рассчитано до 30 июня 2025 года. Трансферная стоимость английского полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.