Газа, Палестина, 28 мая, 2022, 22:08 — ИА Регнум. Движение ХАМАС призвало палестинцев выйти на улицы в воскресенье, 29 мая, «чтобы противостоять сионистской агрессии в Иерусалиме, и так называемому маршу израильских флагов». Об этом сказано в опубликованном 28 мая пресс-релизе ХАМАС.

ХАМАС

Как сообщают РИА Новости, палестинцам предлагают «митинговать в Иерусалиме и других городах для защиты Иерусалима и мечети аль-Акса», убеждая, что «сопротивление во всех формах способно положить конец сионистской оккупации Иерусалима и палестинских территорий».

Марш с флагами, приуроченный ко дню Иерусалима, по словам организаторов из израильских партий правого толка, должен символизировать «освобождение Иерусалима и объединение западной и восточной частей города». Министр внутренней безопасности Израиля Омер Бар-Лев в середине мая утвердил маршрут Парада флагов в Старом городе Иерусалима. В 2021 году аналогичное шествие было прервано из-за массовых беспорядков.