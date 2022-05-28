Сен-Дени, Франция, , 22:08 — REGNUM Сегодня, 28 мая, в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» футбольный клуб «Ливерпуль» в матче финала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 сыграет с мадридским «Реалом». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Ливерпуль»: Алиссон Беккер, Ибраима Конате, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Тьяго Алькантара, Джордан Хендерсон, Садио Мане, Мохаммед Салах, Луис Диас.

«Реал»: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Ферлан Менди, Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор Карим Бензема.

Матч обслужит французская бригада арбитров во главе с Клеманом Турпеном. Ассистенты главного судьи — Николя Дано и Сириль Грингор. Резервный арбитр — Массимилиано Иррати.