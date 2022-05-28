Москва, , 22:00 — REGNUM Из России на Украину доставлено более 23,5 тыс. тонн гуманитарных грузов. Об этом 28 мая сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Гуманитарная помощь Dnmchs.ru

«РФ на Украину (начиная со 2 марта) уже доставлено 23 624,3 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения», — сказал он.

По его словам, всего проведено 1067 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки шесть.

Как передавало ИА REGNUM, 28 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ракетными войсками и артиллерией РФ поражены 57 пунктов управления ВСУ.