Москва, , 21:55 — REGNUM Россия за прошедшие сутки эвакуировала из опасных районов Украины, а также из Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР) более 20 тыс. человек. Об этом 28 мая сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Столовая для беженцев с Украины Александр Полегенько © ИА REGNUM

«За прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов республик Донбасса и Украины на территорию РФ эвакуированы 20 206 человек, в том числе 2 672 ребенка», — сказал он.

По его словам, всего в Россию с начала спецоперации были эвакуированы уже 1 522 261 человек, из которых 250 130 детей.

Как передавало ИА REGNUM, 28 мая Минобороны России обнародовало видеозапись боевой работы российских вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8АМТШ «Терминатор» в ходе спецоперации ВС РФ по денацификации Украины.