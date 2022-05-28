Москва, , 21:58 — REGNUM Новую чудовищную провокацию с использованием ядовитых химических веществ готовят украинские неонацисты в городе Сумы на севере Украины. Её цель — обвинить Россию в применении химического оружия. Об этом сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Сумы Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как рассказали российским военным пленные украинские военнослужащие, провокацию в Сумах готовят боевики националистических батальонов. По имеющимся данным, они планируют обстрелять приграничную территорию России из жилого района города, чтобы спровоцировать российскую сторону на ответный удар, после чего взорвать в Сумах емкости с химически опасными веществами.

Чтобы добиться распространения лживой информации на Западе, в Сумы привезены журналисты иностранных информагентств. Они должны помочь распространить обвинения в адрес российских Вооруженных Сил якобы в применении химического оружия и ударах по мирным гражданам. Причем, для получения «максимального резонанса» эвакуация граждан из района готовящейся провокации не проводится.

«Заранее предупреждаем «цивилизованный Запад», а также Организацию Объединенных Наций, Международный Комитет Красного Креста, Организацию по запрещению химического оружия, что готовящиеся фейки о якобы «злодеяниях русских» в ближайшее время Киев планирует широко распространить через украинские и западные СМИ, а также на различных интернет-ресурсах и медиа-платформах», — заявил представитель Минобороны России.