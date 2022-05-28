Москва, 28 мая, 2022, 21:43 — ИА Регнум. Иностранные наемники и украинские военные размещены в детском саду и школе Бахмута (Донецкая Народная Республика). Об этом 28 мая сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

U.S. Army Europe ВСУ

«В Бахмуте ДНР в детском саду № 49 и школе № 18 дислоцированы подразделения ВСУ и иностранные наемники», — сказал он.

Мизинцев также добавил, что наемники и украинские силовики развернули блокпосты и оборудовали огневые точки на подступах к зданиям.

Как передавало ИА REGNUM, 28 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил на брифинге, что войска Вооруженных сил РФ совместно с подразделениями Народной милиции ДНР полностью освободили от украинских нацистов город Красный Лиман.