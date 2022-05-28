Ишимский район, Тюменская область, 28 мая, 2022, 21:33 — ИА Регнум. В Тюменской области выясняются обстоятельства аварийной посадки частного самолета на озере Мергень в Ишимском районе. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры На месте происшествия

Предварительно установлено, что вечером 28 мая 2022 года на водную гладь озера Мергень по причине из-за отказа двигателя совершило жёсткую посадку воздушное судно амфибия ск-12 «Орион» с двумя людьми на борту. В результате приводнения находившиеся на борту люди получили телесные повреждения и госпитализированы.

«Самолёт осуществлял частный полёт», — отмечают в надзорном ведомстве.

Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов.