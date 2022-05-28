Вашингтон, 28 мая, 2022, 21:39 — ИА Регнум. Соединенные Штаты ценят партнерство с Азербайджаном в энергетической сфере, борьбе с терроризмом и другими глобальными угрозами. Об этом говорится в распространенном 28 мая заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена по случаю отмечаемого сегодня Дня независимости Азербайджана.

U.S State Department Энтони Блинкен

«За три десятилетия, прошедшие с момента обретения Азербайджаном независимости от Советского Союза, мы стали сильными партнерами в продвижении европейской энергетической безопасности, борьбе с транснациональными угрозами и развитии двусторонней торговли и инвестиций, — заявил Блинкен. — Мы глубоко ценим вклад Азербайджана в глобальную борьбу с терроризмом и незаконными торговыми сетями, а также вашу поддержку Украины, особенно вашу гуманитарную помощь».

Одновременно Соединенные Штаты призывают Баку «предпринять шаги в направлении демократического развития, с реформами, которые защищают права человека и основные свободы, предусмотренные конституцией Азербайджана».

Блинкен добавил, что США, «на двусторонней основе и с партнерами-единомышленниками», готовы помочь Азербайджану и региону Южного Кавказа «обрести долгосрочный всеобъемлющий мир».

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