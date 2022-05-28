Донецк, , 21:26 — REGNUM Города Донецк и Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 28 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 19:55 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено восемь снарядов калибром 122 мм; 20:06 — населенный пункт Невельское — город Донецк: выпущено три снаряда калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 28 мая в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка.