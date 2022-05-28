Анкара, 28 мая, 2022, 21:21 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) Турции нейтрализовали на севере Ирака 18 боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом 28 мая сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

​​​​​​​По последним данным, удар по представителям РПК нанесен беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) в зоне операции Pençe-Kilit.

Напомним, деятельность РПК на территории Турции запрещена.

Как передавало ИА REGNUM, ранее командование курдского альянса «Силы демократической Сирии» (СДС) сообщило, что турецкая артиллерия обстреляла поселок Заркан на севере сирийской провинции Хасеке.