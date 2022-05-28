Курган, , 21:00 — REGNUM В Курганской области за сутки на 28 мая с коронавирусной инфекцией госпитализировано шесть человек, выписаны по выздоровлению 22 человек. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

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Всего за сутки выявлено 26 заражённый коронавирусом курганцев. Это на одного человека больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 28 мая выявлено 104 506 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 102 517 человек, скончались 1434 пациента (ни одного за сутки).

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