Вашингтон, 28 мая, 2022, 20:58 — ИА Регнум. Импортируемая с Украины в США сталь не будет облагаться 25%-ной пошлиной. Такое постановление подписал президент Соединённых Штатов ДЖО Байден.

Deutsche Fotothek Выплавка стали

Эта мера является временной. Она будет действовать до конца года.

Как сообщало ИА REGNUM, такую пошлину ввёл в 2018 году прежний президент, Дональд Трамп. Эта мера касалась целого ряда стран и должна была поддержать американских сталелитейщиков.