Москва, , 20:55 — REGNUM В Российской Федерации за минувшие сутки провели 159 тыс. тестов на выявление SARS-CoV-2. Об этом 28 мая сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус. рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Тест Https://pixabay.com

«За последние сутки проведено 159 тысяч тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в стране проведено более 294,2 млн тестов на коронавирус.

Напомним, 28 мая в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией сообщили, что в РФ за сутки госпитализировали 2 106 заболевших COVID-19.