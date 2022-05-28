Салехард, 28 мая, 2022, 20:50 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 28 мая за сутки госпитализировали девять человек с COVID-19. Об этом сообщается на сайте «Стопкоронавирус. рф».

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По данным регионального оперативного штаба, всего госпитализировано с коронавирусом 30 ямальцев. Выздоровели за сутки в ЯНАО 12 человек. Заразились коронавирусом 12 человек — на одного больше, чем сутками ранее. Среди вахтовиков выявлено три человека с COVID-19.

С начала пандемии в ЯНАО на 28 мая зарегистрировано 137 017 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 135 639 человек, 1041 скончался (ни одного за сутки).