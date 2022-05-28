Кишинёв, 28 мая, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Председатели парламентов восьми стран Прибалтики и Северной Европы совершат совместный официальный визит в Молдавию по инициативе главы законодательного органа республики Игоря Гросу. Об этом 28 мая сообщило управление по связям с общественностью молдавского парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Визит председателей парламентов Литвы, Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Норвегии и Швеции — так называемой группы «Nord-Baltic 8» — состоится во вторник, 31 мая.

«После переговоров с председателем парламента Игорем Гросу восемь делегаций встретятся с председателями парламентских фракций. После этого главы парламента проведут совместную пресс-конференцию», — говорится в сообщении.

Помимо этого гости проведут встречу с премьер-министром Натальей Гаврилица, посетят центр временного размещения украинских беженцев в Международном выставочном центре «Moldexpo».

«Nord-Baltic 8» (NB8) — это региональный формат сотрудничества, который объединяет восемь государств.