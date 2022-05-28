Кемерово, , 20:40 — REGNUM В городе Кемерово неизвестный обманом похитил у 29-летней женщины более 1,5 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

Мошенничество 50.мвд.рф

Выяснилось, что ей на мобильный телефон позвонил якобы сотрудник банка, который сообщил, что на её имя оформлен кредит на 1,5 млн рублей. После того, как женщина ответила, что не подавала заявку на займ, он предложил аннулировать её в мобильном приложении. Для этого он убедил женщину оформить онлайн-кредит на эту же сумму. Женщина последовала совету, после чего обналичила средства и через банкомат перевела их на указанные счета. Злоумышленник отправил её в банк, чтобы подтвердить, что кредит аннулирован. Но там женщине сказали, что она должна выполнять взятые кредитные обязательства. После этого она поняла, что была обманута.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемых.