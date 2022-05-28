Тюмень, 28 мая, 2022, 20:35 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксировано 39 выздоровевших и шестеро госпитализированных с COVID-19. Об этом 28 мая сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки на 28 мая коронавирус выявили у 13 тюменцев. Это на одного человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 28 мая коронавирус выявили у 191 669 человек, выздоровело 187 055 пациентов, скончались 4 327 (на одного человека ольше, чем днём ранее).

https://regnum.ru/news/society/3603462.html