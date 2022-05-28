Москва, 28 мая, 2022, 20:27 — ИА Регнум. В России есть возможность построить сверхзвуковой пассажирский самолёт. Об этом заявил помощник президента России Игорь Левитин в кулуарах конкурса «Лидеры России».

Jim Ross Cоветский сверхзвуковой пассажирский самолёт Ту-144

«Я думаю, что когда-то к этому мы придём», — процитировало его ТАСС.

Ранее о вероятности создания сверхзвукового самолёта для гражданской авиации заявлял глава Минтранса России Виталий Савельев. Это его заявление было сделано в феврале.