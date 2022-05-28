Новосибирск, , 20:23 — REGNUM В Новосибирской области с установлением жаркой погоды водоемы стали одними из самых востребованных мест отдыха граждан. Однако купальный сезон ещё не открыт, сообщили в региональном управлении МЧС России.

«Возникает наибольший риск возникновения происшествий, — подчеркнули в ведомстве. — Основные причины гибели людей на водных объектах — купание в необорудованных местах, купание в состоянии алкогольного опьянения, личная беспечность и оставление детей без присмотра».

Отмечается, что на территории региона стартовал внеплановый этап межведомственной профилактической акции «Вода — безопасная территория».