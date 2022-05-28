28 мая 2022 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 20:42 — REGNUM Снижение долгосрочного и краткосрочного кредитного рейтинга Украины в иностранной валюте, определяемого международным рейтинговым агентством Standard & Poor’s (S& P), с уровня «B-/B» до «CCC+/C» стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 28 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Тонущая Украина Никита Устинов © ИА REGNUM

«Помнится, как кастрюли в комментариях радовались, когда эта шарашкина контора снижала рейтинг России. Чего притихли, бандерлоги?» — спрашивает Андрей В.

Многие пользователи пришли к выводу, что понижение кредитного рейтинга стране, которая живёт исключительно на западные дотации и ведёт боевые действия на своей территории, — странное дело.

«Это агентство опустило рейтинг России ниже плинтуса в течение одного месяца, когда ничего даже не произошло с нашей экономикой, но зато Украине, на территории которой вообще никаких производств не осталось в результате военных действий, лишь снижают. И они хотят сказать, что дают объективную и неполитизированную оценку? Смешно», — написал Кирилл С.

Некоторые комментаторы отмечают, что агентство Standard & Poor’s делает явные поблажки киевскому режиму, у которого вообще нет никаких перспектив в будущем.

«Понятно же, что в итоге Украина уже давно не самостоятельное государство. Поэтому ей будут приписывать такие оценки, какие выгодны Европе и США», — отметила Елена Р.

«S& P 500 — фондовый индекс, в корзину которого включено 505 акций 500 избранных торгуемых на фондовых биржах США публичных компаний, имеющих наибольшую капитализацию. Список принадлежит компании Standard & Poor’s и ею же составляется. Короче, доверия такой оценке нет никакой. По факту Украины уже не существует, там даже нечему рейтинг давать», — указывает Владимир К.

Часть людей полагает, что S& P не стеснялась искусственно снижать рейтинг России, но в случае с Украиной это агентство как будто бы не замечает, что экономика этого государства стёрта в пыль.

Долги Украины Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«России тоже такой уровень приписывали непонятно из каких соображений, но вот на Украине это уже больше похоже на правду. Дефолт у них определенно не за горами», — убеждён Агапит Б.

Ряд пользователей указывает на то, что западным странам выгодно рисовать Киеву красивые рейтинги, чтобы продолжать агонию украинского народа.

«Украина будет жить на бумаге, пока американская контора делает вид, что у Киева всё пучком», — уверен Рахман А.

Нашлись и те, кто уверены, что Украина будет до последнего поддерживаться Соединёнными Штатами Америки, чтобы Киев и дальше продолжал распространять ненависть к России.

«Америка до последнего будет рисовать красивые циферки своей киевской марионетке. Не стоит ждать, что Украина в одночасье возьмёт и развалится. Только глупый человек будет надеяться на такой простой исход. Будь это возможно, то Украина исчезла бы с лица земли ещё в 2014 году. Но нет, сдержки и противовесы в мире не позволят развалиться столь лакомому кусочку инструмента по давлению на Россию», — поделился своим мнением Владимир В.

Напомним, 28 мая пресс-служба международного рейтингового агентства Standard & Poor’s (S& P) опубликовала данные, согласно которым долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте были понижены с уровня «B-/B» до «CCC+/C».