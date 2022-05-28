Донецк, , 20:14 — REGNUM Населенные пункты Еленовка, Ясиноватая, Донецк и Озеряновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 28 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ в АТО Naspravdi.info

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 19:30 — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Еленовка: выпущено шесть снарядов калибром 122 мм; 19:25 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град» 19:38 - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 122 мм; 19:45 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Озеряновка: выпущено шесть снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 28 мая в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские боевики обстреляли населенный пункт Макеевка.